L’attore Salvatore Esposito: "Napoli? Ho visto immagini incredibili da New York e Pechino! Nessuno potrà toglierci questo trionfo"

L’attore Salvatore Esposito, Genny di Gomorra, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Esposito, che cosa ha provato?

«Sensazioni meravigliose. Napoli così colorata e addobbata è uno spettacolo unico. Sono rimasto colpito da come anche nel resto del mondo ci fosse una simile attesa per questo momento: ho visto immagini incredibili da Londra, Barcellona, New York, persino Pechino».