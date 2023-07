Lady Garcia: "Resto tifosa Roma, ma sosterrò Rudi! Matrimonio saltato due anni fa, nostro figlio nascerà a Nizza"

Il Corriere della Sera ha intervistato Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, che ha parlato anche del suo passaggio al Napoli:

"Sono tifosa della Roma, molti giornalisti non lo dicono mai per quale squadra tifano come fosse un limite. Io mi sento libera di dichiararlo. Mi godrò il Derby del Sole, come lo intendo io. Una festa in famiglia perché resto tifosa della Roma, ma supporto il lavoro del mio compagno e quindi farò lo stesso anche con il Napoli e tiferò anche i suoi colori. Non partorirò qui, nostro figlio (o figlia, ndr) nascerà a Nizza dove ha iniziato le visite. Dovevamo sposarci due anni fa, poi c'è stato il Covid e ci siamo fermati. Lo faremo, nel nostro stile".

Dove diventerà mamma? Secondo il Corriere della Sera lady Grcia ha scelto la residenza in Costa Azzurra per far nascere il bimbo (o bimba?). "Non partirò qui per chissà quale velleità. Il motivo è pratico"