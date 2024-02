La Verità - Per De Laurentiis la colpa è sempre di qualcun altro: l'ultimo della lista è stato Mazzarri

Napoli Calcio - L'edizione odierna de La Verità critica l'atteggiamento avuto dal presidente Aurelio De Laurentiis:

"Ma non era un’autocritica, che farebbe chiunque al suo posto, dopo i disastri combinati: no, quel «i tifosi meritano di piu?» era riferito ai deludenti risultati ottenuti da Walter Mazzarri, il tecnico ripescato non so da dove per sostituire Rudi Garcia e ora esonerato per far spazio al ct della Slovacchia, Francesco Calzona.

E'troppo aspettarsi da De Laurentiis un’autocritica: pochi giorni fa ha tenuto una conferenza stampa solo per dare la colpa di quanto sta succedendo a Luciano Spalletti che e? andato via (chissa? perche?). Ma per trattenerlo non ha fatto nulla, non voleva dividere con nessuno i meriti dello scudetto e dimostrare che l’uomo forte al comando e? lui; in questi mesi pero? e? emerso esattamente il contrario".