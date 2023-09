"La sua Italia già si vede, lo scultore non ha ancora finito!". Spalletti vince e viene promosso: voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Italia-Ucraina 2-1, voti e pagelle dell’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Italia-Ucraina 2-1, pagelle Spalletti

Di seguito le pagelle dell’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Tuttosport 7

"Vittoria (la prima per il nuovo ct) e sprazzi di Italia, quella che ha in mente lui"

Corriere dello Sport 7

"Gli serviva un’Italia di sofferenza, che riuscisse a spingersi oltre l’ostacolo per tenersi il ticket per Euro 2024. L’ha disegnata come voleva, ha ricevuto le risposta che servivano. Al resto ci vorrà tempo"

Gazzetta dello Sport 7

“Questa sì che è un’Italia. La prima mezzora è impressionante, poi gambe e concentrazione vengono meno. Ma sempre all’attacco, sempre a cercare il gioco. Le scelte (Frattesi dentro, Locatelli play, Raspadori titolare) spiegano che anche il c.t. sta aggiustando il tiro”

Il Mattino 6,5

“A Skopje, al debutto sulla panchina azzurra, non era andata bene. Un pareggio che aveva complicato il cammino verso Euro 2024. Si rifà battendo una rivale molto temibile come l’Ucraina”

Repubblica 7

“Lo scultore non ha ancora finito di plasmare l’oggetto, ma la forma della sua Italia già s’intravede”

Corriere della Sera 7

“La prima vittoria non si scorda mai anche perchè pesa tanto: l’Italia stavolta non si accontenta del primo gol, usa la testa e il cuore, anche se non chiude la partita. Ma contava ripartire così”