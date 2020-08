La strategia social del Barcellona, Cdm: capace di battere tutti a suon di like

Ultime calcio Napoli - Quanto funzionano i likes oggi? Lo sa bene il Barcellona che certifica i suoi successi sul digitale con 1,37 bilioni di interazioni, tra i «mi piace», i commenti, le condivisioni e i retweets registrati dall’1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 (fonte Blinkfire) su Facebook, Twitter e Instagram.

Barcellona

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Un successo planetario per il discorso ormai imprescindibile del coinvolgimento che il club catalano di Josep Maria Bartomeu ha impostato sulla base di una strategia di comunicazione lungimirante. Lasciati alle spalle, in questa speciale classifica, due club prestigiosi della Premier come il Liverpool (1,29 bl) e il Manchester United (1,12 bl.) in uno Stato come quello del Regno Unito dove il football ha le sue radici. Il Barça sostiene questi numeri per le interazioni maturate soprattutto su Instagram e Twitter, mentre perde qualche colpo su Facebook dove il Liverpool, lo United e la Juventus sono le «lepri», Su Instagram gli engagements sono stati 1,2 milioni. Una cifra che ha staccato in modo deciso il Liverpool (906 milioni) e lo United (886 milioni). Differente il gap su Twitter dove i blaugrana staccano i Reds con 91 milioni e il club brasiliano del Flamengo con 88 milioni. Portentosi anche i numeri su Youtube che dilatano a livello globale la visibilità del canale televisivo del Barcellona con 458 milioni di views dall’1 luglio 2019 al 30 giugno scorso, con il 30% in più dei clic. Nel periodo cruciale della pandemia, dal 12 marzo al 14 maggio, il Barça è stato il club che ha saputo meglio connettersi con i suoi fans con 178 milioni di interazioni registrate. La campagna #Culersathome fondata sul coinvolgimento con i giocatori e con le attività ha riscosso quel gradimento decisivo per la crescita. Significativi i numeri fissati su Instagram dai video postati dal club che sceglie naturalmente anche di pubblicare azioni di gioco che si sviluppano durante l’allenamento. Tra le ultime sequenze c’è il terzo gol di Griezmann nella sfida vinta 3-1 contro il Borussia Dortmund che ha raccolto quasi 1 milione 650mila visualizzazioni ma fa effetto la cifra per lo «scavetto» col destro di Leo Messi al centro Gamper".