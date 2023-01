La Stampa - Scontri tra tifosi: chiesti arresti e porte chiuse per Napoli e Roma

Scontri violenti e organizzati tra tifosi di Napoli e Roma sull'Autostrada. Scene da Far West che hanno creato panico e messo in pericolo anche gli stessi automobilisti. Intanto, arrivano aggiornamenti importantissimi su quelle che possono essere le sanzioni per i tifosi di Napoli e Roma.

Napoli - Al Napoli e alla Roma potrebbero essere chieste le porte chiuse per i violenti scontri che si sono registrati e che hanno creato panico sull'A1. Questo quanto scrive La Stampa:

Per la polizia, però, non può bastare. «Si valuti urgentemente la reintroduzione di tutti gli strumenti già sperimentati per prevenire queste forme di violenza, a partire dalla tessera del tifoso, sino alle partite a porte chiuse per quelle squadre le cui tifoserie si evidenziano per violenza e intolleranza», commenta Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp.

La sua sollecitazione non cade nel nulla. «Quanto accaduto sull’A1 è un vero e proprio Far West inaccettabile. Valuteremo come governo se sarà necessario un ulteriore giro di vite», riconosce Nicola Molteni, leghista, sottosegretario all’Interno. Intanto sono in corso le indagini e «verranno fatte tutte le valutazioni del caso – insiste Molteni – affinché si arrivi a sanzioni certe. Dobbiamo preservare i tifosi veri e sanzionare i violenti. Questi non sono tifosi, siamo davanti a fatti criminali». Forse ci saranno arresti con il ricorso alla flagranza differita. Come minimo, sono in arrivo i Daspo perché non dovrebbe essere difficile riconoscere molti tra quei tifosi violenti del Napoli. Ci sono le registrazioni delle telecamere di sicurezza e degli agenti presenti, e poi ci sono le targhe delle auto.