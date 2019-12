La Stampa - I modi diretti di Gattuso sono serviti a riavvicinare il gruppo alla proprietà: ADL fa una promessa

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de "La Stampa" scrive: "I modi diretti di Gattuso sono serviti a riavvicinare il gruppo alla proprietà, cominciando a chiudere una volta per tutte la ferita aperta il 5 novembre dal rifiuto del ritiro dopo l' 1-1 con il Salisburgo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, presente in questi giorni a Castel Volturno con un' assiduità che non si ricordava da mesi, dopo il 4-0 al Genk ha comunicato ai giocatori l' intenzione di «congelare» le multe e si proseguirà in questa direzione".