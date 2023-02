Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano La Stampa esalta la prova di Victor Osimhen contro lo Spezia. L'attaccante è stato autore di una splendida doppietta:

"Stacco da cestista, usufruendo dell’uscita a vuoto di Dragowski, per il raddoppio, freddezza nel tris che chiude ogni discorso, Osimhen è forza allo stato puro. Debordante tanto quanto quei numeri che raccontano di un potenziale altissimo ma che per tanti, Spalletti in primis, non è stato espresso fino in fondo"