La Stampa distrugge Inter-Napoli: ha agevolato il sonno degli italiani

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Stampa scrive su Inter-Napoli:

"Perdipiù, l’Inter gioca poco e male, perdendo meritatamente 1-0 con il Napoli che nelle ultime sei partite a San Siro (Milan compreso) aveva raccolto solo due pari e segnato un misero gol. Soprattutto, complica la missione nerazzurra di tornare dopo 9 anni in finale di Coppa e lascia a Conte dubbi verso la sfida-scudetto di domenica in casa Lazio. Ringhia di gioia, invece, Gattuso. Il suo Napoli resta imbattuto nelle 9 partite stagionali nelle coppe dopo una convincente dimostrazione di organizzazione e lucidità. Squadre stanche e interisti pure con scarsa voglia. Con la certezza che, considerata la diretta post cena in chiaro su Raiuno, la visione abbia almeno agevolato il sonno in molte case degli italiani"