La Stampa - Bello vedere giocare il Napoli: a fine gara si fa fatica a scegliere il migliore in campo

Calcio Napoli - Il quotidiano torinese La Stampa tesse le lodi del Napoli dei record. Nello specifico si legge su come si abbia difficoltà ad eleggere il migliore in campo della squadra di Spalletti al termine di ogni gara:

"È bello veder giocare questo Napoli. Ed è uno sfizio in più, una volta finita la partita dirsi vabbuò, ma chi è stato oggi il migliore? Perché sembra facile, ma le candidature ogni volta sono tante, persino troppe. Osimhen per come strappa, trascina e timbra. Lobotka per come cuce e ricuce, per come dirige, per come è sempre al servizio di tutti. Perché, i due centrali? Il cambio di velocità di Kim quando già sembra al massimo e invece ha ancora il turbo da innestare? Un playmaker esterno travestito da terzino come Di Lorenzo, le intermittenze di Kvara con lampi di classe purissima, Anguissa, Lozano. Il resto mancia, verrà buono la prossima con Elmas e il Cholito"