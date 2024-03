La Stampa - Acerbi in difficoltà a motivare le scuse in campo a Juan Jesus

Acerbi in difficoltà durante l'audizione con il procuratore Chiné riguardo il tema razzismo nei confronti di Juan Jesus. Il centrale italiano, come confermato da La Stampa, avrebbe avuto un momento di difficoltà nel motivare a Chiné perché allora si è scusato con Juan Jesus durante la partita. Acerbi se non avesse convinto Chiné, rischia 10 giornate di squalifica.