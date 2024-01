La squadra ha provato a posticipiare di qualche giorno il ritiro: la reazione di De Laurentiis

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis non ha voluto sentire ragioni per quanto riguarda il ritiro. La squadra aveva provato inizialmente ad ammorbidire la scelta presidenziale maturata dopo Torino, ma il numero uno della S.S.C. Napoli non ha aperto neanche uno spiraglio, per così dire, di trattativa.

Napoli in ritiro a Pozzuoli

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: