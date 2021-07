La serie A decide sul 'super spezzatino': oggi l’assemblea senza Salernitana, si decide anche sulla Coppa Italia

Ultime calcio - Paolo Dal Pino si allinea a Gabriele Gravina e per l’assemblea di oggi non invia la lettera di convocazione alla Salernitana, la cui iscrizione alla prossima serie A è ancora in sospeso. Due i temi principali della riunione, lo spezzatino e le offerte relative ai diritti tv della Coppa Italia del prossimo triennio.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Per quanto riguarda l’aumento delle finestre orarie delle partite (dieci slot per dieci gare) c’è incertezza sugli esiti del voto: con il quorum fissato a 13 preferenze, resiste uno zoccolo duro di club contrari capeggiati da Genoa e Bologna. Entro questa mattina dovranno invece pervenire le proposte dei broadcaster interessati alla Coppa Italia: hanno già manifestato interesse Rai, Mediaset e Sky. La Lega spera di migliorare i proventi dagli attuali 35 milioni a stagione per arrivare al tetto di minimo garantito fissato a 42. Le offerte verranno poi valutate dai presidenti. Dazn nel frattempo si accaparra i diritti per trasmettere su YouTube fino al 2025 i diritti della Champions femminile, oltre ai diritti della Europa League e il meglio della Conference League del prossimo triennio. Tim, già partner di distribuzione di Dazn per la serie A, ha stretto un accordo con Mediaset per trasmettere sulla piattaforma TimVision grazie alla app di Infinity la Champions. Una partnership strategica per il Biscione che attraverso Publitalia raccoglierà la pubblicità".