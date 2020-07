La Serie A cambia orari? CorSport: nuovo scenario possibile dall'11 luglio, i nuovi orari dei tre slot in tv

Ultime calcio -La Serie A prova a cambiare i suoi orari. Ma mettere d’accordo tutte le parti in causa, dalle tv ai calciatori, passando per i club, si sta rivelando la solita impresa, come racconta il Corriere dello Sport:

“La giornata di ieri ha prodotto un potenziale nuovo scenario. Il piano sarebbe quello di anticipare tra 15’ e 30’ il fischio d’inizio di ogni slot: non si giocherebbe più alle 17.15, alle 19.30 e alle 21.45, ma alle 17, alle 19.05 e alle 21.15. Si tratta dell’ipotesi più plausibile, ma restano ancora delle resistenze e quindi una fumata bianca non è da dare per scontata. Peraltro, da via Rosellini, ieri sera, trapelava un certo pessimismo. L’eventuale varo delle nuove finestre è stato fissato per il week-end dell’11 e 12 luglio”