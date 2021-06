La Salernitana rischia l'esclusione in Serie A! E' corsa contro il tempo, le ultime

Notizie Calcio - Clamoroso in Serie A: ora la Salernitana rischia seriamente l'espulsione. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola:

La Salernitana rischia l’esclusione dal campionato di Serie A e il motivo è noto: la proprietà è riconducibile a quella della Lazio. Al centro della querelle, una persona: Lotito, presidente del club romano e legato alla società campana le cui quote sono divise tra suo figlio Enrico e suo cognato Mezzaroma. Quella che appariva come un’ipotesi remota adesso è una possibilità concreta, perché la Federcalcio ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì. Adesso Lotito ha tempo fino alle 20 di sabato per presentare un piano diverso, corretta.