La Salernitana pensa a Meluso, venerdì è stato all'Arechi: può essere il nuovo DS

La Salernitana rischia grosso con la retrocessione in serie B che si avvicina sempre più. Iervolino si guarda intorno e valuta anche Mauro Meluso, ora al Napoli ma fuori dai piani di De Laurentiis per l’anno prossimo, che venerdì era all’Arechi a scrutare Salernitana-Sassuolo, ufficialmente per tener d’occhio Pinamonti e Tchaouna per conto dei partenopei (in compagnia del capo scouting azzurro, Micheli).

Meluso piace alla Salernitana

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ufficiosamente, è stata occasione per vedersi confermata la stima da parte della dirigenza granata (c’erano Milan e Petrucci) che già nel 2022 lo inserì nei casting prima di scegliere De Sanctis. Potrebbe essere tra i nomi consigliati dallo stesso Sabatini. Con Carlo, fratello di Walter e allenatore, Meluso lavorò a Padova e Frosinone. Il ds calabrese, 59 anni, per ora è solo un’idea, non l’unica. In ogni caso, non rifiuterebbe una ripartenza dalla B.