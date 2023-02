La reazione di Spalletti e squadra alla notizia della sconfitta dell'Inter: il retroscena

Calcio Napoli - La sconfitta dell'Inter in casa del Bologna ha aggiunto un altro pezzo di tricolore sulle maglie del Napoli. Adesso gli azzurri hanno addirittura allungato a +18 sulla seconda in classifica. Logico che in città si inizi già a preparare la festa, ma a Castel Volturno a quanto pare non c'è nulla da festeggiare. Il Corriere dello Sport racconta come è stato accolto il passo falso della squadra di Simone Inzaghi all'ora di pranzo da parte di Spalletti e soci.

Bologna Inter 1-0, la reazione del Napoli

Nonostante il successo del Bologna, in casa Napoli non si è esultato minimamente nonostante il nuovo allungo in classifica. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport in edicola, Luciano Spalletti e i suoi non hanno alcuna intenzione di allentare la tensione, sia in ottica scudetto sia in chiave Champions. D'altronde alle porte c'è un mese di marzo molto impegnativo: tre partite di campionato con Lazio e Atalanta in casa e Torino in trasferta e poi il ritorno degli ottavi di coppa con l'Eintracht tra il 3 e il 19.