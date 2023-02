La reazione di Spalletti al +18 dopo la sconfitta dell'Inter: il retroscena

Napoli Calcio- +18 momentaneo sabato sera, + 18 definitivo domenica pomeriggio. La sconfitta dell’Inter a Bologna subito dopo l’impegno di Champions League non solo consegna al Napoli un altro gran pezzo di uno scudetto ormai ipotecato già a gennaio, ma impreziosisce ancor di più il successo di Empoli giunto dopo la gara di Francoforte avvenuto senza troppi patemi o difficoltà fisiche. Questa squadra di Luciano Spalletti ha una continuità mostruosa, nella testa e nelle gambe, senza precedenti in Italia.

Napoli primo a +18, la reazione di Spalletti a Castel Volturno

Ma niente festeggiamenti anticipati. Come svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il tecnico ha rivelato il forte desiderio di vedere la città impazzire di gioia ma non ha assolutamente intenzione di mollare. Pasticcini e champagne si tireranno fuori ma solo al momento opportuno.

Il mister, malgrado il +18, mantiene compostezza e chiede massima concentrazione. Vuole spingere sempre forte sull'acceleratore per spazzare via anche qualsiasi speranza avversaria così da potersi dedicare anche completamente alla Champions League.

Step by step e il prossimo obiettivo è vincere le gare interne con Lazio e Atalanta.