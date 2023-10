La reazione di Garcia alle voci su Conte: cosa ha fatto a Castel Volturno

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta lo stato d'animo di Rudi Garcia ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Mentre De Laurentiis tentava in tutti i modi di convincere Conte, Garcia era sul campo ad allenare quello che resta della squadra per le convocazioni delle nazionali.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Rudi non era certo felice ieri, e ci mancherebbe, ma ha diretto la sessione di allenamento con nonchalance: una breve riunione con i giocatori prima di cominciare e poi via in campo a correre con un gruppo integrato da un po’ di giocatori della Primavera. Così da riuscire a mettere su almeno una partitella. Poi, i programmi: oggi doppia seduta. Che se vogliamo ha anche un valore simbolico: Garcia non lascia, raddoppia. In attesa del rientro dei nazionali, dei confronti seri, di una chiacchierata con De Laurentiis".