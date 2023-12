La reazione di De Laurentiis il giorno dopo Napoli-Frosinone 0-4: è piombato a Castel Volturno, il retroscena

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta lo stato d'animo, ed anche la reazione, che il presidente Aurelio De Laurentiis ha vissuto il giorno dopo la batosta contro il Frosinone in Coppa Italia. Ieri il presidente è stato a Castel Volturno.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"È un’alba strana, ha un retrogusto amarissimo, però bisogna uscire dagli equivoci e Aurelio De Laurentiis, nella cappa di Castel Volturno, cerca di fissare un punto all’orizzonte, per orientarsi: è un giorno - maledizione - “nuovo”, sa di niente, certo non della magia di quel tempo vissuto sino a giugno, però è pure arrivato il momento d’evitare che la crisi diventi una spirale e l’eliminazione viene catalogata come «un incidente di percorso» da governare con equilibrio.

Una volta, un calcio fa, si sarebbero allestiti i processi e le riunioni sarebbero diventati summit: mentre adesso, in questo trambusto emozionale, De Laurentiis insegue una serenità interiore che funga da deterrente della crisi e soffochi ogni possibile implosione, sparge tranquillità e magari la insegue, perché ci sono sentieri dorati da esplorare e da conquistare".