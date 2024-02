La reazione di De Laurentiis al fischio finale di Napoli-Genoa: il retroscena

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la reazione avuta dal presidente Aurelio De Laurentiis al momento del fischio finale di Napoli-Genoa terminata con il risultato di 1-1. Il patron è a dir poco arrabbiato secondo il quotidiano.

Napoli Genoa 1 1, la reazione di De Laurentiis

Come si legge sul Corriere dello Sport il presidente De Laurentiis sta riflettendo molto dopo il triplice fischio finale di Napoli-Genoa. È molto arrabbiato e deluso perché con questo ritmo la zona Champions, così come la Conference League, il Napoli rischia di guardarle dal divano la prossima stagione. Al patron non sta piacendo per niente questa gestione tecnica.