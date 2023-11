La reazione a caldo di Garcia alle parole di Di Lorenzo: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la reazione a caldo di Rudi Garcia alle parole rilasciate da Giovanni Di Lorenzo il quale ha fatto autocritica sul gioco espresso dalla squadra.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli vince, ma sul piano del gioco ancora è sotto i propri standard, come sottolinea anche il capitano Giovanni Di Lorenzo con senso di autocritica («non siamo riusciti a rendere secondo le nostre possibilità»).

Ma quando lo chiedi a Garcia, il francese ci resta male, si blocca, poi dice quasi sarcastico: «È buffo, ho fatto una riflessione e la tengo per me. Non abbiamo sbagliato nessuna partita intera, abbiamo pagato caro il conto in alcune gare, come con il Real. Siamo sulla strada giusta. C’è solo da vincere mercoledì e mettersi in buona posizione nel girone»"