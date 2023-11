La provocazione del CorSport: vogliamo far arrabbiare Garcia facendogli queste due domande

Calcio Napoli - Nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Alessandro Barbano, riprendendo il botta e risposta tra il collega Antonio Giordano e l'allenatore Garcia nella conferenza pre Salernitana-Napoli, pone due domande al tecnico francese.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il tecnico francese si è irritato in conferenza stampa con il collega Antonio Giordano, che gli ha chiesto se i sette punti di distacco dall’Inter significhino una resa. A costo di farlo proprio arrabbiare, gli chiediamo se ha visto almeno una parte delle prime undici partite dello scorso campionato e se ha messo a confronto i dati dei match analyst di quelle gare con quelli di questa stagione.

Siamo certi che il verdetto del gioco sarebbe più amaro di quello dei punti perduti in classifica. Questo per dire che chi ama il Napoli, e siamo certi che tra costoro ci sia anche Garcia, non può accettare che il Napoli giochi in questo modo".