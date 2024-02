La promessa di Zielinski ad alcuni tifosi del Napoli: "Vi farò divertire ancora"

Calciomercato Napoli - Non è più un mistero: Piotr Zielinski lascerà il Napoli a parametro zero per andare a giocare nell'Inter la prossima stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un virgolettato del centrocampista che sa di promessa ai tifosi azzurri in vista del rush finale di stagione.

Zielinski Napoli Inter

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: