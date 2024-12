La Procura FIGC ha aperto un'inchiesta su casi di evasione fiscale degli arbitri, ecco cosa rischiano

Ultime notizie SSC Napoli - La Procura FIGC ha aperto un'inchiesta sui casi di evasione fiscale da parte di numerosi arbitri italiani. Ne parla Tuttosport.

I coinvolti sono tanti, scrive il quotidiano:

"una cinquantina, tra gli altri vi sono Rocchi, oggi designatore arbitrale di Serie A e B, e Orsato, fino al ritiro - avvenuto ad agosto - considerato il miglior esponente della categoria. I fatti contestati risalgono al periodo 2018-2022 e riguardano i compensi per le partite internazionali, come quelle delle competizioni UEFA. I fischietti non avevano dichiarato al fisco gli emolumenti, di conseguenza non avevano pagato le tasse.

Potrebbero essere contestate violazioni degli obblighi generali di lealtà e rettitudine, previsti dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 42 del Regolamento dell'Aia e in vari passaggi del Codice Etico e di Comportamento dell'Aia, con sanzioni dall'ammenda all'inibizione. In concreto, avendo quasi tutti risolto le pendenze con l'erario, è improbabile che accada"