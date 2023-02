La probabile formazione di Napoli-Cremonese: Spalletti rimanda il turn over, unico dubbio nell'undici

Le pagine dello Sport dell'edizione odierna del Mattino si concnetrano sulla sfida di campionato tra Napoli e Cremonese, definendola una trappola da evitare ed una amarezza da cancellare con riferimento alla sorprendente eliminazione dalla Coppa Italia.

Secondo il quotidiano, Spalletti va verso la riconferma dell'undici che ha vinto in casa dello Spezia per 3-0. L'unica novità novità potrebbe riguardare l'attacco col solito ballottaggio Politano-Lozano, con stavolta favorito l'ex Sassuolo. Confermato il resto dell'attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

Le rotazioni dovrebbero iniziare a vedersi nel prossimo match, ovvero venerdì 17 in casa del Sassuolo in vista degli ottavi di Champions League che si disputeranno martedì 21 in casa dell'Eintracht Francoforte. Il match successivo sarà in casa dell'Empoli, sabato 25 febbraio.

