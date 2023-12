La notte di Osimhen: prima è felice, poi diventa rossa di rabbia per un motivo

Ultime notizie Napoli - La notte di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è raccontata così dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

La notte di Osimhen è raccontata così dal Corriere del Mezzogiorno:

"Felice nel pomeriggio per la firma sul prolungamento del contratto con il Napoli fino al 2026, diventa rossa di rabbia per l’ammonizione all’86’, il secondo giallo dopo quello rimediato per un fallo su Llorente, per una trattenuta su El Shaarawy. Un fallo che lo costringe a uscire dal campo proprio mentre cercava di caricare la squadra nel tentativo di raggiungere il pareggio contro la Roma"