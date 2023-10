La Nazione - Italiano non vuole scuse: contro il Napoli vuole un'altra gara super

L'edizione de La Nazione, in edicola questa mattina, dedica un articolo al big match di questa sera tra Napoli e Fiorentina. Nonostante i tanti impegni ravvicinati, tutti di una certa importanza, Vincenzo Italiano non vuole scuse. I viola infatti ormai sono abituati e questa sera al Maradona è preparata a correre sempre e comunque.

La Fiorentina dovrà cercare di replicare gli ultimi trenta minuti contro il Ferencvaros, tenendo anche in mente però di non scendere in campo con la stessa mentalità. L'Europa ha messo anche in evidenza che il Napoli è una squadra di alto rango e qualità. Come ha confermato la partita in Champions contro il Real Madrid.