La moviola di Repubblica - Gol Raspadori, la Salernitana protesta ma l'azione è nuova e del tutto regolare: il motivo

Ultime notizie Serie A - Ha protestato vivamente Ochoa in campo e la Salernitana tutta, per il fuorigioco di Olivera nell'offensiva del Napoli che poi, in un'azione del tutto nuova dopo aver recuperato il possesso, va in gol con Raspadori su assist di Lobotka. L'edizione odierna di Repubblica analizza quell'episodio così:

"È bastato un disimpegno errato di Dia per spalancare la porta a Lobotka, il cui assist ha permesso a Raspadori (13’) di battere in diagonale Ochoa. La Salernitana ha protestato per un fuorigioco di partenza di Olivera, che c’era ma è stato azzerato dal recupero del pallone da parte dei granata, che l’hanno poi riperso innescando una nuova azione, del tutto regolare".