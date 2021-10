La misura è colma, Koulibaly ha usato due modi per amplificare la sua indignata denuncia

Napoli Calcio - La misura è colma e - come racconta l'edizione odierna di Repubblica - il difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly ha usato per due volte il dito indice per amplificare la sua indignata denuncia:

prima nel burrascoso dopo partita allo stadio Franchi , rispondendo a tono al tifoso della Fiorentina che lo aveva appena insultato (" Vieni a dirmi queste cose in faccia, se ne hai il coraggio ")

, rispondendo a tono al tifoso della che lo aveva appena insultato (" ") poi a mente fredda ieri mattina, con un duro messaggio su Twitter: "«Scimmia di merda». «Putain de singe». «Fucking monkey». Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre. # NoToRacism»"