"La mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi": le dimissioni di Gattuso e la rinuncia a 11 milioni di stipendio

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Gattuso ed il Milan: "Belle parole, allora perché lasciarsi? Diversità di vedute, è capitato nella carriera di Gattuso. «Lasciare la panchina del Milan è stata una decisione sofferta, ma che dovevo prendere. Rinuncio a due anni di contratto, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi». Gattuso lascia in cassa 11 milioni lordi non solo per il bene del club, ma anche per quello dei suoi collaboratori, che così avrebbero conservato lo stipendio fino al 2021, anno della scadenza del contratto".