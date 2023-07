La Lazio abbandona Zielinski: Lotito non vuole spendere cifre folli per un 29enne, il retroscena

Calciomercato Napoli - La Lazio batte la ritirata su Zielinski si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Lotito ha deciso di puntare ufficialmente su latri calciatori abbandonando dunque il polacco. Le richieste del Napoli sono state altissime per la Lazio che aveva messo sul tavolo 20 milioni più 5 di bonus mentre De Laurentiis chiedeva 30 milioni cash.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Lotito ha il colpo in canna, ma non lo rivela. Non è Zielinski, appeso a un filo per due motivi. L’incontro del suo agente con De Laurentiis, come rimbalza dal ritiro di Dimaro, ha ridotto le distanze e lo ha riavvicinato al rinnovo con il Napoli. Il prezzo del polacco resta alto, inavvicinabile per la Lazio: gli ultimi contatti telefonici con Aurelio sono stati infruttuosi, 30 milioni la richiesta contro l’offerta di 20 più 5 di bonus. Lotito ha declinato, battendo la ritirata, se strategica o meno si vedrà: di sicuro quei soldi per un ottimo giocatore di 29 anni, in scadenza 2024 e non paragonabile a Milinkovic, non li spende".