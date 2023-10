La Gevi Napoli Basket fa sognare i tifosi: domenica seconda giornata stellare contro Milano

Avvio impressionante della Gevi Napoli Basket che vince 90-111 alla prima giornata di campioanto in casa della Dinamo Sassari. Ora si sogna in grande con la seconda partita in programma domenica 8 ottobre alle ore 12:00 al Palabarbuto di Napoli contro Milano. Una nuova squadra fatta di stelle quella allenata da Milicic e che è stata costruita nei minimi dettagli da Alessandro Dalla Salda, che è diventato l'amministratore delegato della Gevi Napoli Basket la scorsa primavera e che già aveva fatto ben sperare visto il suo passato.