La frase di Mazzarri che ha caricato la squadra prima della semifinale di Supercoppa: il retroscena

Napoli Calcio - Emergono altri dettagli inediti per quanto riguarda il match vinto dal Napoli in Supercoppa contro la Fiorentina. Oltre al cambio modulo, Walter Mazzarri ha ripetuto praticamente tutti i giorni una frase alla squadra per caricarla come non mai contro quella che era diventata praticamente una bestia nera negli ultimi precedenti.

Come si legge sulle pagine del quotidiano "Il Mattino", Walter Mazzarri in Arabia Saudita ha ripetuto praticamente sempre questa frase alla sua squadra per caricarla: "Vendicate la figuraccia con la Fiorentina del Maradona".