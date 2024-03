La frase da leader di Calzona alla squadra: "Sono qui solo per dare una mano, siete voi i campioni d'Italia"

Francesco Calzona ha persuaso la squadra con poche parole semplici si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino che rivela come il nuovo allenatore del Napoli sia riuscito ad entrare nella testa dei suoi calciatori in così poco tempo. I risultati sono tutti a favore del tecnico calabrese che ha saputo dare subito un'identità di gioco alla squadra.

Cosa ha detto Calzona alla squadra

Dicevamo come Francesco Calzona sia riuscito praticamente a far scattare subito un feeling tra lui e la squadra con parole semplici, ma non per questo 'pesanti' sotto l'aspetto motivazionale. Come si legge su Il Mattino, in uno dei discorsi che il nuovo allenatore ha fatto alla squadra in quel di Castel Volturno, si evince tutta la sua semplicità. A Osimhen e compagni ha detto già dal primo allenamento: "Io sono qui solo per dare una mano, siete voi i campioni d'Italia". Una frase che ha rigenerato tutti a Castel Volturno.