La FIGC è arrabbiata, ora Spalletti ricorre a suo figlio avvocato!

Continua la telenovela Spalletti-Nazionale italiana. La FIGC ha ribadito che non ha alcuna intenzione di pagare la clausola da 2,6 milioni di euro che serve a liberarlo dal Napoli e gli avvocati della federazione insistono sul concetto di "concorrenza", sostenendo che l'Italia - non essendo una concorrente diretta del Napoli - non ha bisogno di pagare la clausola per liberarlo.

Spalletti in Nazionale

Ultime notizie. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, però, "Questa situazione sta facendo arrabbiare la Figc, che si aspettava buon senso da parte di un presidente che ha appena conquistato lo scudetto. C’è chi sostiene, però, che De Laurentiis non si stia scagliando contro la Figc, ma contro Spalletti per le modalità dell’addio". E in effetti - chiarisce il Mattino - la clausola impegna Spalletti e nessun altro, anche perché l FIGC non ha mai pagato per un allenatore.

Ragion per cui Spalletti si sta avvalendo dell'assistenza legale di suo figlio Samuele, presso uno dei più importanti studi legali di Milano. Entro la fine della settimana dovrà comunicare il suo futuro alla FIGC. Il tempo stringe.