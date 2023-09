La domanda lecita da porsi dopo Napoli-Lazio

Stessa storia (si spera), stesso posto cantavano gli 883 nella canzone "Gli anni". Il 31 agosto 2022, il Napoli pareggiava in casa contro il Lecce alla quarta giornata d'andata. Al termine di quella partita, sui social e non solo, tutti si scatenarono contro Luciano Spalletti invitandolo ad andarsene via. Ieri 2 settembre 2023, il Napoli inciampa in casa contro la Lazio ed ecco venire fuori sentenze definitive dopo appena 270 minuti giocati. Gli azzurri hanno riconfermato tutti i big. De Laurentiis ha rispedito al mittente arabi pronti a ricoprire d'oro Osimhen, ma ha perso Kim per la clausola.

La domanda che un po' tutti si fanno, alla luce del fatto che negli uomini non è cambiato nulla, è: possibile che l'addio di Kim si faccia sentire in maniera così forte? Finora, con tutto il rispetto degli attaccanti di Frosinone e Sassuolo, la difesa se l'era cavata senza affanni. Appena il livello si è un po' alzato contro un avversario di qualità, sono venute fuori delle amnesie.

Non ci sentiamo di dare una risposta definitiva, sarebbe pretestuoso dopo poche partite. Parlare di un calo fisico ad inizio stagione appare un luogo comune perchè non importa quanto, ma come corri in campo. Se poi tatticamente sei disordinato tutti si acuisce di conseguenza. Garcia ha spiegato come la squadra debba abituarsi ad una preparazione tradizionale rispetto a quella della passata stagione in cui si sfruttò saggiamente la sosta mondiale per mettere benzina.

Juan Jesus è stato un gregario prezioso con Spalletti. Ogni volta che l'attuale CT della Nazionale lo chiamava in causa, il brasiliano rispondeva presente garantendo anche qualche golletto. Ad oggi sembra essere lui il padrone del ruolo, ma il centrale ex Roma non veste da diverse stagioni i gradi di titolare. Singolarmente, sia lui che Rrahmani sono buoni difensori. Possono giocare insieme, ci mancherebbe. Ma quando il centrocampo non gli dà protezione, come accaduto sulla rete annullata (per fortuna) di Zaccagni, confermano di non avere le doti organiche per una linea difensiva alta.

E Natan? Lo abbiamo scritto qualche giorno fa. Ha bisogno di capire il calcio europeo e soprattutto l'impostazione difensiva. Deve fare in pratica delle full immersion importanti, corsi accelerati difensivi per essere pronto. Magari la sosta arriva al momento giusto per fare un riassunto di quanto appreso nel corso di queste settimane per poi magari essere buttato dentro con il Genoa. Una sconfitta non deve minare le certezze anche perchè tutti hanno elogiato il Napoli prima del calcio d'inizio di ieri. Garcia ha gli strumenti per rimettere sui binari giusti una squadra di valore.