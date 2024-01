La disfatta di Torino fa cambiare idea a De Laurentiis, si è stancato di offrirsi come parafulmine ai giocatori

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla situazione in casa Napoli:

"Questa volta la linea dura è passata davvero e da ieri sera il Napoli è in ritiro punitivo in un hotel di Pozzuoli, scelto da Aurelio De Laurentiis come quartier generale per Walter Mazzarri e la squadra fino al derby campano di sabato pomeriggio ( ore 15) allo stadio Maradona contro la Salernitana. «L’allenatore e i giocatori non c’entrano, le colpe di questa situazione sono tutte mie» , aveva detto appena una settimana fa il presidente, illudendosi dopo lo 0-0 contro il Monza nell’ultima partita del 2023 di poter riparare ai suoi errori offrendosi come parafulmine. Ma la disfatta di Torino deve avergli fatto cambiare idea e il numero uno azzurro si è stancato in fretta di rimanere da solo sul banco degli imputati, segno che l’autocritica fatta lo scorso 29 dicembre era più formale che di sostanza".