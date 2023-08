La disabilità del fratello Felipe, la forte depressione e la svolta in 24 mesi: chi è Natan del Napoli

Calcio Napoli - Questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport ha raccontato un po' la storia personale di Natan. Questo ragazzo, nonostante sia un 2001, ha già un vissuto alle spalle importante che lo ha sicuramente forgiato molto.

Ecco cosa scrive questa mattina Tuttosport sul difensore Natan:

"Natan, infatti, ha già superato - nonostante la giovane età - diversi ostacoli personali e familiari tra cui una forte depressione e la disabilità del fratello maggiore Felipe. Proprio per lui non ha mai mollato, anche quando in pochi credevano potesse sfondare.

Più piccolo di quattro fratelli il centrale è cresciuto a Espírito Santo, dove da ragazzino oltre al pallone era animato anche dalla passione per il teatro. Attore mancato, dopo essere stato scartato dalle giovanili del Ponte Preta riuscì a ripartire dal Flamengo con cui si é affermato nel Brasilerao fino a trasferirsi al Bragantino due anni fa. Nel giro di 24 mesi la svolta della carriera, che potrebbe proiettarlo ai massimi livelli. Sognando la Nazionale verdeoro e di affrontare un giorno l’idolo Van Dijk".