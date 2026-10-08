La Danimarca ha spiegato ad Allegri come sfruttare al meglio Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund è rientrato a Napoli dopo l'impegno con la Nazionale danese. Nonostante un avvio di stagione poco entusiasmanete, l'attaccante ha dimostrato di essere in stato di grazia e di poter incidere sulle partite a suon di goal se messo nelle condizioni tattiche adeguate. Con la Danimarca ne ha segnati tre in quattro partite, più un quarto gol che però è stato convalidato come autorete, a dimostrazione che quando gli arrivano le palle giuste in area di rigore, Rasmus sa come batterle in rete.

Al Napoli le cose erano andate diversamente: appena due gol contro Como e Inter, entrambi su iniziativa personale, e in generale una media bassissima di palloni toccati in area di rigore. In vista della ripresa del campionato, il quotidiano Il Mattino rammenta ad Allegri le potenzialità di Hojlund, invitando di fatto l'allenatore del Napoli a sfruttare meglio le sue qualità da bomber.