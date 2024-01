L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto sul calciomercato Napoli in uscita:

"De Laurentiis continua a lavorare dalla Spagna ( rientrerà venerdì e sabato sarà al Maradona per la sfida contro la Salernitana) per sbloccare l’empasse che naturalmente ha frenato momentaneamente le cessioni probabili: Zanoli, Ostigard, Gaetano ma anche lo stesso Zerbin sono in stand-by in attesa di novità. Cronaca di un mercato difficile. Che va di pari passo con la crisi che ha travolto il Napol"i.