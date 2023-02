La confessione di Osimhen a De Laurentiis: "Voglio vincere la Champions"

Calcio Napoli - Victor Osimhen sta trascinando il Napoli in campionato. Con la doppietta di ieri allo stadio Picco salgono a 16 le marcature quest'anno in serie A. L'attaccante si sta rivelando semplicemente devastante. Il merito è anche soprattutto di Luciano Spalletti che ha saputo migliorarlo dal punto di vista tecnico ma anche tattico. Oggi Osimhen non è più l'attaccante di tre stagioni fa. Victor è più lucido e cattivo negli ultimi metri.

Osimhen vuole vincere la Champions

La Gazzetta dello Sport racconta un po' l'evoluzione del numero 9 da quando veste la maglia del napoli. Il quotidiano scrive anche della confessione che il bomber fece a De Laurentiis nel primo incontro prima di siglare il contratto che lo lega attualmente fino al 2025. "Io voglio vincere la Champions" dichiarò Osimhen a De Laurentiis in quella occasione.