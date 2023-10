La Champions League vale oro: rientrare tra le prime 4 porta più soldi

Il Napoli vuole giocarsi tutto quest'anno in campionato per difendere il titolo di Campioni d'Italia e per rientrare tra le prime 4 squadre italiane in Serie A per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League che avrà un valore diverso.

Napoli: soldi dalla Champions League

Napoli - Cambierà il format della prossima Champions League e anche le entrate. Infatti, è una questione di soldi per il Napoli e De Laurentiis che sanno ormai ciò che gli spetta entrando nelle prime 4 qualificate in Serie A per il prossimo anno. Ci sarà un'entrata ancor più massiccia a livello economico per le 4 italiane qualificate. A riportarlo è il Corriere dello Sport.