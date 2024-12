Ultime notizie Serie A - Adesso che Edoardo Bove sta meglio, l'edizione odierna de Il Mattino si chiede: la carriera del centrocampista della Fiorentina è in bilico?

Per tutto questo bisognerà aspettare gli approfondimenti scientifici, "intanto medici e Fiorentina cercheranno di capire se in passato si è manifestata qualche criticità, anche minore, a livello cardiaco. E nel caso in cui il problema derivasse davvero dal cuore, si aprirebbe il tema della nuova idoneità".