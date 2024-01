"L'uomo della provvidenza", le pagelle dei quotidiani per Rrahmani: voto all'unanimità per il kosovaro

Napoli calcio - Le pagelle dei quotidiani per Amir Rrahmani che ha deciso in pieno recupero il derby contro la Salernitana:

Gazzetta 7. Segna da consumato centravanti ed è un gol pesantissimo per tanti motivi. Preciso nell'impostazione: sbaglia 4 passaggi su 108.

Il Mattino 7. L'uomo della provvidenza. Segna il golden gol in pieno recupero, regalando al napoli il successo nel derby. Un destro da due passi che non da scampo ad Ochoa. Tiene a bada Simy e lo costringe a girare altrove. Attento su Tchaouna, gli prende il tempo in una delle rare proiezioni offensive granata e si rifugia in fallo laterale.

Corriere dello Sport 7. Perché cancella in un colpo solo una crisi devastante. Il salvatore della Patria che trascina a Riyad almeno con l’anima leggera. Non è semplicemente un gol, quello.