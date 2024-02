"Il ruggito del Leon rossoblù: Napoli, Nandez suona la carica". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina de L'Unione Sarda che spiega come il calciatore uruguaiano sogna di ripetere domenica la rete del 2021 proprio al Napoli. Per nandez c'è solo spazio per pensare al Napoli ed alla salvezza con il Cagliari. L'uruguaiano non vuole pensare alle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Sardegna il prossimo campionato.