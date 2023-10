L'unione fa la forza: i calciatori del Napoli hanno capito che devono ragionare da squadra

Napoli - L'unione fa la forza. Ora più che mai. Ragionare da squadra. Muoversi da squadra. Vivere da squadra. Questa la cura che adesso serve al Napoli. Lo hanno capito bene anche i calciatori, che pure in questo preciso momento storico sono in giro per il mondo con le loro nazionali. Eppure è tempo di fare quadrato, ritrovarsi, darsi delle direttive e dettare delle linee guida da seguire. Ovviamente Di Lorenzo, da buon capitano, è il punto di riferimento, dell'allenatore, dei compagni e della società. Chi, se non lui. Perché ci ha messo la faccia in queste ultime settimane andando a parlare chiaramente dopo le sconfitte, anche le più dolorose.