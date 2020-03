L'Uefa si piega e ferma le coppe, Il Mattino: spuntano le prime indiscrezioni sui recuperi delle gare

Ultimissime calcio - Da ieri il calcio europeo è ufficialmente fermo. Era nell'aria, certo, ma solo nella mattinata di ieri è arrivato il tanto atteso comunicato da parte dell'Uefa che ha sancito lo stop alle gare di Champions ed Europa League in programma la prossima settimana. E tra queste c'era anche il ritorno degli ottavi tra Barcellona e Napoli.

Come riporta Il Mattino:

"In anticipo sulla riunione di martedì 17 con tutti gli stati generali del calcio europeo, l'Uefa ha rinviato tutte le prossime partite in calendario, con conseguente slittamento anche dei turni successivi. A saltare sono quindi 14 partite: 4 di Champions e le 10 di Europa League. Di conseguenza anche il calendario è automaticamente cambiato: il 20 marzo non si svolgerà il sorteggio dei quarti. E a questo punto bisognerà aspettare la videoconferenza globale di martedì con federazioni, leghe, club e calciatori, per definire un vero e proprio piano organizzativo per il 2020 e 2021. Una linea su tutti già sta prendendo corpo e riguarda le due partite di Europa League che vedono protagoniste Inter e Roma: per non ingolfare ulteriormente il calendario, l'ipotesi più probabile è quella di far giocare i rispettivi ottavi (contro Getafe e Siviglia) in una gara secca a campo neutro. Stop anche alle competizioni giovanili internazionali. Altro problema è quello dell'Europeo che sarebbe in programma a giugno ma che a questo punto sarà spostato. L'espansione del Coronavirus e la volontà di interrompere il contagio è tale da aver indotto le federazioni di ben 26 nazioni europee a bloccare i campionati".