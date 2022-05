L'obiettivo di Rrahmani per il futuro e l'elogio a Spalletti

« Potevamo fare meglio, se in qualche partita le cose fossero andate diversamente... Ad esempio col Milan non avevamo subito neanche un tiro in porta fino al primo tempo, poi hanno vinto. Ci dispiace, perché anche noi volevamo lo scudetto, essendo calciatori che non hanno ancora vinto »

Così Amir Rrahmani ai microfoni della radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il difensore kosovaro ha ancora voglia di migliorarsi. Poi l’elogio a Spalletti:

«In allenamento chiede sempre le stesse cose, quelle che per lui sono giuste. Io ho seguito quello che diceva. Quando un allenatore ha ragione le cose vanno sempre bene per i giocatori. È stato importante per me e per tutta la squadra, abbiamo seguito sempre le sue indicazioni»