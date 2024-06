"Mai alla Juve". Conte e Manna intransigenti: se sarà cessione per Di Lorenzo non sarà ai bianconeri

Antonio Conte e Giovanni Manna sono stati praticamente categorici sul tema Di Lorenzo. Fermo restando che entrambi faranno l'impossibile per provare a ricucire lo strappo che c'è stato con il capitano, c'è però da tenere anche in considerazione che questa missione possa non andare a buon fine. Per questo motivo, sia il direttore sportivo ma soprattutto il nuovo allenatore, hanno fatto capire a chiare lettere una cosa su Di Lorenzo.

Il Napoli non cederà Di Lorenzo alla Juve

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino, Antonio Conte ha espressamente detto che Giovanni Di Lorenzo non deve andare alla Juventus. Lo ha ribadito con decisione. Sulla stessa linea d'onda è anche il direttore sportivo Manna. Solo se il capitano decidesse di lasciare Napoli per un'altra squadra, magari straniera, il napoli allora potrebbe in qualche modo ammorbidire la sua posizione.

Come spiega però il mattino, Giuffredi ha da tempo un accordo con Cristiano Giuntoli per quanto riguarda il contratto di Di Lorenzo. Se l'azzurro andrà via, lo farà per andare a Torino. Si rischia un muro contro muro.